Прокуратура в Севастополе требует ареста грабителей храма

Прокуратура Севастополя добивается заключения под стражу лиц, обвиняемых в хищении имущества храма. Задержали их после очередной кражи, совершенной в Свято-Никольском храме-памятнике.

Установлено, что они уроженцы Липецка г. Коломна Московской области.

Как полагает следствие, Свято-Никольскому храму-памятника они причинили материальный ущерб в размере 1,1 млн рублей.

На них возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

Суд им избрал меру пресечения в виде домашнего ареста по адресам квартир, арендованных мужчинами накануне задержания.

«Прокуратура Нахимовского района г. Севастополя не согласилась с судебными решениями. С учетом всех обстоятельств дела и сведений, характеризующих личность обвиняемых, прокуратура внесла апелляционные представления на постановления суда первой инстанции, в которых просит избрать мужчинам меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Напомним, в Севастополе двое мужчин в ночное время взламывали двери или разбивали окна православных храмов, проникали внутрь и похищали с икон драгоценные изделия, принесенные в дар прихожанами.

Ольга Сурикова