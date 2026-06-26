Выжить обитателям севастопольского Аквариума помогли неравнодушные жители города

Во время отключения электроэнергии в Севастополе работа Аквариума в городе поддерживалась с помощью дизель-генераторов. Но, как рассказал директор морского Аквариум-музея Юрий Кравцов, бензин для генераторов он не смог купить даже с рук, морской фауне оставалось жить часа 4-5. Поэтому он обратился за помощью к горожанам.

Неравнодушные люди канистрами стали нести бензин. Соответствующее видео выложил mash-на волне.

Позже в Аквариуме появилась и электроэнергия. Обитателям музея пока ничего не угрожает.

Напомним, в ночь на 24 июня Украина совершила атаку на энергетику Севастополя. Практически весь город оказался обесточен. Электроэнергия начала возвращаться к потребителям почти через сутки.

Фото: sevaquarium.ru