Мелкий бизнес в Севастополе без электричества выживает как может

Предприниматели снова достали генераторы — у многих они оставались еще со времен прошлого блэкаута. В строительных магазинах их быстро раскупили, а на маркетплейсах цены резко выросли. Самый простой генератор на 1,4 кВт теперь стоит от 17 тысяч рублей, четырехкиловаттный — около 30 тысяч.

Но есть и другая проблема — топливо. Уже несколько дней в Севастополе практически нет бензина. Когда он появлялся, купить его можно было только по QR-коду, исключительно в бензобак автомобиля. Продажа в канистры запрещена.

После удара по энергетической инфраструктуре многие районы города остаются без света уже третьи сутки. Работают в основном только те точки малого бизнеса, у которых есть генераторы.

Магазины без электричества переходят на «ручной режим»: товары отпускают за наличные, штрихкоды записывают на бумагу, а покупателей, которым не хватило наличных, заносят в тетрадь должников — снять деньги в банкоматах сложно из-за огромных очередей.

Продавцы нашли и другие способы работать: печенье и другую фасованную продукцию пересыпают в пакеты, а пустые упаковки оставляют, чтобы позже пробить их по кассе. По такой же схеме работают некоторые табачные киоски — сигареты продают без пачек.

Микрорайон Античный — Челнокова остается без электроснабжения с ночи 24 июня. Кафе и магазины готовой еды там закрыты. Пункты выдачи WB продолжают работать, но только на выдачу заказов — без примерки и возвратов.

Часть магазинов вынуждена обслуживать покупателей через подсобные помещения, поскольку электрические рольставни так и не удалось открыть.

Ольга Сурикова