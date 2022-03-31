Выпускник СевГУ погиб при проведении спецоперации на Украине

Выпускник СевГУ Егор Толмачев погиб в рамках проведения специальной операции на территории Украины, сообщает информационный портал ForPost.

Егор Михайлович Толмачёв родился 3 июля 2002 в Макеевке Донецкой области Украины. Обучался в Морском колледже СевГУ по специальности «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». Закончил вуз в 2021 году.

После окончания обучения поступил на контрактную службу в Вооруженные силы Российской Федерации. Погиб при проведении специальной военной операции на территории Украины.

Наша редакция выражает соболезнования семье и близким Егора Толмачёва.

Напомним, в Мариуполе в ходе военной спецоперации России на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Николаевич Палий. Об этом в своем Telegram 20 марта сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.