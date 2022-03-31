В Севастополе на майские праздники ожидают не менее 25 тысяч туристов

В городе есть разные варианты отдыха

Севастополь стал одним из регионов-лидеров в рейтинге популярных направлений для отдыха на майские праздники. В среднем здесь планируют провести девять ночей, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

В свою очередь заместитель губернатора, курирующая туристическую отрасль, Мария Литовко отметила, что в мае в Севастополе ожидается не менее 25 тысяч туристов.

«Севастополь готов принимать туристов круглый год. Май – месяц, когда наш регион ежегодно становится особенно популярным у туристов, поэтому для нас ожидаемо попасть в тройку популярных городов для отдыха на майские праздники. В городе есть разные направления для отдыха, поэтому каждый сможет найти себе времяпровождение по душе и в полной мере насладиться атмосферой города», — сказала Литовко.

Среди самых востребованных видов туризма в Севастополе называется эногастрономический (винный), военно-патриотический и активный.

Например, на Большой Севастопольской тропе предлагается выбрать пеший, веломаршрут или попробовать свои силы на участках виа-феррата, где оборудованы места для скалолазания.

В мае планируется запустить два маршрута для поездок на внедорожниках и горных мотоциклах. В сфере эногастрономического туризма в городе запущен приоритетный проект «Терруар Севастополь» — в его рамках можно ознакомиться с продукцией винодельческих компаний города.

Что касается транспортной доступности и остающимся под вопросом авиасообщением, компания «Гранд Сервис Экспресс» уже запустила дополнительный поезд «Таврия» №196 из Симферополя в Москву и обратно – он курсирует с 25 февраля из-за временного закрытия аэропорта Симферополь. Также в два раза увеличено количество автобусов на маршрутах между Севастополем, Краснодаром и Москвой.

Подчеркивается, что ж/д компания готова увеличить количество поездов и вагонов в наиболее популярные места отдыха.

«Любители активного отдыха могут отправиться в путешествие на туристическом поезде. Их будет много и на любой вкус: в горы Кавказа — «Жемчужина Кавказа»; на Черноморское побережье — «Сочи»; к северным красотам — «В Карелию»; по древним русским городам — «Серебряный маршрут»; к местам воинской славы — «Ко Дню Победы», — сообщили в РЖД.

В правительстве напомнили, что задать свой вопрос о работе транспорта и ситуации в туристической отрасли, а также по любой другой теме можно в чат-бот. Ответ поступит от профильной организации – вся информация является официальной и проверенной. Также на сайте объясняем.рф можно следить за актуальными новостями в социальной, медицинской, экономической и других сферах.

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Ольга Сурикова