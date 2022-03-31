В Севастополе продавец магазина задержан за мошенничество

Успел взять деньги за заказы и скрыться
В Севастополе продавцу магазина грозит до двух лет тюрьмы за мошенничество на рабочем месте, говорится в сообщении полиции Севастополя.
Предварительно установлено, что сотрудник специализированного магазина водоснабжения накануне своего увольнения получил оплату заказов от двух клиентов и оставил их себе. Он успел незаконно обогатиться на 31 тысячу рублей.
Мужчина был задержан. Оказалось, что он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.
На него заведено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, в Краснодаре сотрудники полиции Севастополя задержали молодого парня за мошенничество.
Ольга Сурикова