Вынесено наказание участникам свадьбы, которую отмечали под боевые песни ОУН*

В Крыму привлечены к административной ответственности организаторы и участники свадьбы в банкетном зале «Арпат», на которой исполнялась боевая песня организации украинских националистов (ОУН), деятельность которой признана экстремисткой и запрещена на территории России.

Бахчисарайский районный суд вынес наказание от штрафа до ареста.

«Лицам, привлеченным к административной ответственности, назначены различные виды наказания в виде штрафов в размере 50 тысяч рублей, а также от 5 до 15 суток административного ареста», – сообщила пресс-служба суда.

Кроме того, отметили в ведомстве, на той же свадьбе были осуществлены публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил России, участвующих в СВО в Украине.

«А именно – воспроизведена музыкальная композиция на украинском языке «Червона калина», в тексте которой содержатся слова: «освобождать, братьев-украинцев от московских оков», которая используется организацией украинских националистов (ОУН), деятельность которой запрещена на территории РФ, тем самым содержащая в себе сведения о дискредитации вооруженных сил РФ», — подчеркивается в решении суда.

Всего к административной ответственности привлечено шесть человек.

Постановления в законную силу не вступили.

Напомним, в Бахчисарае городские власти приняли решение закрыть на время проверок ресторан, в котором во время свадьбы играла украинская националистическая песня.

Ольга Сурикова