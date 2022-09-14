В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности

В Севастополе 13 сентября продлен еще на 15 дней высокий («желтый») уровень террористической опасности. Такое решение было принято губернатором города Михаилом Развожаевым.

«На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению», — поясняется в решении.

«Желтый» уровень будет действовать до 28 сентября.

При этом отдельные рекомендации разработаны для жителей города:

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщить об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции. Не пытаться заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.

Не подбирать бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в детских игрушках, сотовых телефонах, коробках, сумках, портфелях, сигаретных пачках, банках с напитками и т.п.). Не пинать на улице предметы, лежащие на земле.

Если, вдруг, началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявлять любопытства, идти в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за правонарушителя.

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы.

При обнаружении неизвестного предмета в подъезде своего дома, опросить соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.

При обнаружении неизвестного предмета в учреждении, немедленно сообщить о находке администрации или охране.

При обнаружении беспилотных летательных аппаратов, немедленно сообщить в правоохранительные органы или экстренные службы.

Во всех перечисленных случаях:

— не трогать, не передвигать, не вскрывать обнаруженный предмет;

— зафиксировать время обнаружения предмета;

— постараться сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;

— обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).

Контактные телефоны:

Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (Служба-112): 112 (круглосуточно).

Ольга Сурикова