В Крыму закрыли ресторан, где отмечали свадьбу под гимн «Азова»*

В Бахчисарае городские власти приняли решение закрыть на время проверок ресторан, в котором во время свадьбы играла украинская националистическая песня. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Арсен Аблаев, передает телеканал «Миллет».

Абдаев рассказал, что сейчас всеми службами проводится проверка в заведении питания, собирается информация

«Службы в своем направлении дадут оценку данной ситуации, как в отношении хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность, так и в отношении всех лиц, принимавших участие в данном мероприятии», — сказал чиновник в комментарии.

Глава администрации сделал акцент на том, что на время проведения СВО не уместно устраивать танцы под такие песни.

«Мы все должны поддерживать государство и оказывать максимальную поддержку нашим военнослужащим. Главой администрации города принято решение о прекращении деятельности данного заведения до окончательного разбирательства, после чего будут приняты решения», — заключил Аблаев.

Отметим, ранее в соцсетях распространились кадры со свадьбы из этого ресторана, гости которой танцевали под гимн батальона «Азова»* — военного формирования, запрещенного в России.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал наказывать за публичную поддержку и развлечения под украинские националистические песни.

Ольга Сурикова

Фото: Миллет

