В Севастополе предпринимателя поймали на мошенничестве с возмещением НДС

В Севастополе расследуется уголовное дело в отношении предпринимателя, пытавшегося похитить бюджетные деньги. Его обвиняют в мошенничестве при возмещении НДС.

Директор ЧП заключил фиктивные договоры на оказание услуг между его фирмой и рядом недействующих коммерческих организаций, подделал финансово-хозяйственные документы и оплату работ с учетом НДС.

«После этого, на основании подложных бухгалтерских документов о якобы выполненных работах и оказанных услугах, аферист составил налоговую декларацию за отчетный период, включив в нее сумму, подлежащую к возмещению из бюджета РФ, в размере около 400 тысяч рублей, что является крупным размером. Указанную декларацию он отправил в налоговые органы Севастополя», – сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Его преступная схема была выявлена сотрудниками УФНС.

В настоящее мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе вынесен приговор директору подрядной организации по уголовному делу о мошенничестве при разработке проектно-сметной документации для ремонта ГКУ «Севастопольское административно-коммунальное хозяйство».

Ольга Сурикова