Вынесен приговор мужчине, который угрожал ребенку убийством

Суд вынес обвинительный приговор 49-летнему мужчине за угрозу убийством 8-летнему мальчику в сентябре 2023 года возле торгового центра «Каштан» в Севастополе. Мужчина без определенного места жительства вступил в словесный конфликт с группой детей, а затем угрожал мальчику ножом и схватил его за футболку. Мальчик сильно испугался и ему потребовалась психологическая помощь.

Мировой судья назначил мужчине 230 часов обязательных работ и удовлетворил иск прокурора о взыскании морального ущерба в размере 25 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.