В Севастополе завершился Всероссийский фестиваль «Севастопольский вальс»

12 июня на сцене Дворца культуры рыбаков фееричным гала-концертом завершился Всероссийский конкурс-фестиваль «Севастопольский вальс», посвященный 75-летию со дня рождения Вадима Елизарова, основателя и художественного руководителя Севастопольского академического театра танца.

Фестиваль проходил с 9 июня и собрал 980 участников со всего Крыма, Севастополя и Донецкой Народной Республики (Енакиево, Макеевка, Донецк).

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В завершении гала-концерта подвели итоги двухдневных танцевальных соревнований. Победители гран-при получили подарочные сертификаты номиналом 100 тысяч рублей на развитие своих коллективов:

— Танцевальное направление «Бальная хореография»,

Гран-при Образцовый ансамбли бального танца «УЛЫБКА» (г. Енакиево)

— Танцевальное направление «Классический танец»,

Гран-при Заслуженный коллектив народного творчества России хореографический ансамбль «Атлантика» ГБУК ДКР (г. Севастополь)

— Танцевальное направление «Современный танец»,

Гран-при Образцовая студия свободного танца « Босиком» Балаклавского дворца культуры(г. Севастополь),

— Танцевальное направление «Народно — стилизованная хореография»,

Гран-при Заслуженный коллектив Народного творчества России «Народный хореографический ансамбль «Радость» (г. Севастополь)

— Танцевальное направление «Эстрадный танец»,

Гран-при Заслуженный коллектив народного творчества России хореографический ансамбль «Атлантика» ГБУК ДКР (г. Севастополь)

— Танцевальное направление «Танцы народов мира»,

Гран-при Школа восточного танца «Ориентал».

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Фото Анны Корниловой