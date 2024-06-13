Окончательного проекта яхтенной марины в Балаклаве еще нет

Только после того, как будет сформирована инвестиционная часть, состоится презентация окончательного проекта яхтенной марины в Балаклаве. Интерес вызывают проекты, связанные с туризмом, IT и другими высокими технологиями. Это позволит местному бизнесу получать высокие доходы и развивать городскую экономику.

Сейчас в Севастополе реализуется три масштабных проекта: историко-археологический парк «Херсонес Таврический», культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальном и яхтенная марина в Балаклаве. Уже несколько лет строится Таврическая набережная и идет процесс формирования инвестиционной части проекта. Государство вкладывает деньги в строительство самой марины, набережной и благоустройство, а инвесторы должны будут на свои средства построить объекты размещения и туристическую инфраструктуру. По расчетам — 12 млрд рублей будет вложено из бюджета через госпрограмму развития Крыма и Севастополя, а 30-50 млрд рублей составят частные инвестиции.

Напомним, что яхтенная марина строится по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. На проектирование планируется затратить из федерального бюджета около 340 млн рублей, а на строительно-монтажные работы — около 6,7 млрд. В результате в Балаклаве смогут разместиться 600 яхт, будут благоустроены набережная и прилегающие территории, проведена реконструкция гидротехнических сооружений, дноуглубление, реставрация исторических зданий на набережной, обновлены инженерные сети.