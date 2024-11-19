Выдавал за директора юную деву – севастопольцев оштрафовали за ведение бизнеса через подставное лицо

Житель Севастополя и его знакомая получили штрафы за то, что управляли бизнесом через подставное лицо.

Суд согласился с мнением прокурора Ленинского района и вынес обвинительный приговор 48-летнему мужчине и 22-летней девушке. Они признаны виновными в том, что предоставили ложные данные для регистрации бизнеса.

Суд выяснил, что мужчина купил компанию, чтобы заниматься арендой и управлением недвижимостью, но не хотел брать на себя риски. Он уговорил свою знакомую за деньги зарегистрироваться как учредитель и директор, а сам планировал управлять бизнесом.

В мае 2023 года они подготовили и отправили в налоговые органы необходимые документы. В результате в реестр юридических лиц были внесены неверные данные о новом руководителе, который на самом деле был подставным лицом. Дело было возбуждено по материалам налоговых органов, а расследование провело следственное управление полиции.

Суд назначил мужчине штраф в 400 тысяч рублей, а его знакомой – 200 тысяч рублей.

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Кристина Ветер