До конца года в СОК на Шевченко в Севастополе откроют скалодром

На заседании правительства Севастополь начальник Управления спорта Сергей Резниченко рассказал, что открытие скалодрома в Гагаринском районе в городе произойдет до конца года.

Скалодром будет расположен в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Шевченко.

Резниченко добавил, что контракт подписан. Первые элементы скалодрома должны прибыть 20 декабря, и работы по его установке будут завершены в этом году.

В спортивно-оздоровительном комплексе на Шевченко можно также заниматься боксом, волейболом, футболом, есть тренежерный зал, аэробный и универсальный игровой зал.

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Кристина Ветер