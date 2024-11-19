Симферополец не смог купить себе йорка и украл его у женщины с ребенком

У йорка по кличке Серафима был стрессовый день – собака пережила похищение и удержание в доме неизвестного. К счастью, история закончилась благополучно и собачка вернулась к хозяйке.

А произошло вот что — в Симферополе местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже своего йоркширского терьера. По ее словам, песика похитили, когда она гуляла на улице с ребенком и отвлеклась.

Сотрудники полиции быстро выяснили, что похитителем оказался 64-летний мужчина. Он давно хотел себе йорка, но не мог позволить купить себе собаку. А тут такая «удача» подвернулась.

Во время обыска по месту жительства задержанного был найден йоркширский терьер.

Благодаря оперативным действиям полиции, Серафима была возвращена обратно в свою семью.

А любителю йорков теперь придется либо заплатить солидный штраф, либо сесть на пять лет.

В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.

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Кристина Ветер