Без света остались жители СТ в Юхариной балке

Сегодня, 5 ноября, часть жителей Севастополя остались без электроэнергии.
Так, около 9 утра произошло технологическое нарушение в электрических сетях ООО «Севастопольэнерго».
Обесточены потребители: частично ул. Руднева. Оперативно-выездная бригада выехала на место.
Жителям садовых товариществ придется обходится без света до вечера.
Для безопасного выполнения работ по капитальному ремонту линий электропередачи ориентировочно с 8:00 до 18:00 временно будет прекращена подача электроэнергии на территориях садовых товариществ, расположенных в Юхариной балке, сообщили в Горсвете.
Электричества нет по следующим адресам:
ТСН «Сатурн-2», СТ «Ямал», ТСН «Чайка-89», ТСН «Дружба», СНТ «Троллейбусник-1», ТСН «Орбита», СТ «Гранат», ТСН «Ветерок», ТСН «Слип», СТ «Жемчужина».
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова