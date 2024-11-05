Без света остались жители СТ в Юхариной балке

Сегодня, 5 ноября, часть жителей Севастополя остались без электроэнергии.

Так, около 9 утра произошло технологическое нарушение в электрических сетях ООО «Севастопольэнерго».

Обесточены потребители: частично ул. Руднева. Оперативно-выездная бригада выехала на место.

Жителям садовых товариществ придется обходится без света до вечера.

Для безопасного выполнения работ по капитальному ремонту линий электропередачи ориентировочно с 8:00 до 18:00 временно будет прекращена подача электроэнергии на территориях садовых товариществ, расположенных в Юхариной балке, сообщили в Горсвете.

Электричества нет по следующим адресам:

ТСН «Сатурн-2», СТ «Ямал», ТСН «Чайка-89», ТСН «Дружба», СНТ «Троллейбусник-1», ТСН «Орбита», СТ «Гранат», ТСН «Ветерок», ТСН «Слип», СТ «Жемчужина».

Ольга Сурикова