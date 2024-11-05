В Крыму погиб 13-летний подросток от удара током в трансформаторной подстанции

Трагедия произошла в Крыму 4 ноября. В Кировском районе 13-летний школьник забрался в помещение трансформаторной подстанции в районе с. Кринички, к которой имелся открытый доступ. Он получил множественные электротравмы, несовместимые с жизнью.

Следкомом возбуждено уголовное дело.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, изучается техническая документация по содержанию сооружения. В ходе расследования будет дана оценка действиям специалистов, ответственных за соблюдение техники безопасности при эксплуатации подстанции.

Напомним, совсем недавно под Судом погиб 17-летний подросток в отрытой трансформаторной подстанции.

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Ольга Сурикова