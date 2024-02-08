Вторую очередь благоустройство парка Победы планируют начать в этом году

В этом году планируется начать работы по благоустройству парка Победы в рамках 2-й очереди реконструкции этого общественного пространства.

Соответствующая информация содержится в обновленной программе развития Крыма и Севастополя. Примерная стоимость работ – 170 млн рублей.

Напомним, концепцию развития парка приняли в октябре прошлого года. В проекте — детские площадки, скейтпарк, памп-трек, беседки, уличная галерея, площадки для занятий спортом и йогой. По замыслу авторов, в парке будет построено 100 метров водных игровых каналов с дамбами, плотинами и винтами Архимеда.

Напомним, в 2021 году также публиковалась концепция реконструкции парка Победы. Тогда стоимость проекта указывалась в 401 миллион рублей. Вводить в эксплуатацию вторую очередь планировали в два этапа: до конца 2021 года первый участок со стороны улицы Парковой, а второй участок – в 2022 году.