В Севастополе решили судьбу еще одного проблемного дома

Правительство Севастополя сегодня приняло решение, которое поможет ввести в эксплуатацию проблемный дом на улице Восточной,7, в Гагаринском районе.

Как было уточнено в ходе заседания, застройщик уже по традиции построил многоквартирный дом на землях, разрешенный вид использования которых не соответствовал таковой застройке, а также объект вылез за границы участка и не хватало площади для организации придомовой территории

Проектное решение предлагает образование земельного участка с видом разрешенного использования среднеэтажная жилая застройка, также предусмотрено благоустройство территории, в том числе теперь и придомовой.

Планируется дом ввести эксплуатацию первом полугодии 2024 года.

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Ольга Сурикова