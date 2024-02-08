Уроженец Севастополя оказался в одном списке с Будановым

Главнокомандующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа внесен в перечень экстремистов и террористов. В этом списке с ним также значится начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Местом рождения Алексея Неижпапы назван город Севастополь. Ранее он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Главком ВМС Украины родился в Севастополе 9 октября 1975 года. В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт имени П. С. Нахимова (ЧВМУ имени Нахимова), после чего служил на фрегате «Севастополь» (до 1997 года – «Разительный»). Работал замкомандира военно-морской базы в Донузлаве и командиром 1-й бригады надводных кораблей.

С 2012 года Неижпапа перешел на штабную работу. Жил в Киеве. По информации издания «Коммерсантъ», с 2014 года принимал участие в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях Украины и руководил украинско-американскими учениями Sea Breeze, пишет ForPost.

Ольга Сурикова