В Севастополе представили проект второй очереди реконструкции парка Победы

Первая очередь была с патриотическим уклоном, во второй сделают акцент на развлечения

В Севастополе прошли общественные обсуждения концепции второй очереди реконструкции Парка Победы. Обсуждение провели непосредственно в парке, сейчас с проектом можно ознакомиться в здании Гагаринского муниципалитета и оставить свои пожелания.

Проектом предусмотрено около десятка детских, пять спортивных площадок, теннисные корты с трибунами, тренажёры, памп-трек, скейт-парк. И это только первый участок реконструкции парка.

На втором планируют разместить верёвочный парк, площадку для выгула и дрессировки собак, для игры в шахматы. А ещё дополнительно около десяти зон отдыха. Парк Победы станет своего рода Меккой для севастопольских семей с детьми и спортсменов, обещают проектировщики, говорится в сюжете телеканала «НТС».

Севастопольцы, присутствовавшие на обсуждениях, просили не обносить парк забором.

Проектировщики сообщили, что планируется организовать видеонаблюдение, парковку для самокатов, капельный полив и парковку для 52 автомобилей. При этом они настаивают на возведение по периметру забора.

Стоимость проекта указывается 401 миллион рублей. выполнять заказ будет «Севастопольстройпроект». Вводить в эксплуатацию вторую очередь, скорее всего, будут в два этапа: до конца 2021 года сдадут первый участок со стороны улицы Парковой, а второй участок – в следующем году.

Напомним, также поменялся подрядчик реконструкции набережной Парка Победы. Здесь работы обещают закончить к началу летнего сезона.

Ольга Сурикова

Фото: Infotown/vk.com