ВСУ ночью атаковали Раздольное – погибла девочка

Сегодня утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара вражеского БПЛА в одном из населённых пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы.

«К сожалению, не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка», — отметил Аксенов.

Позже «Крым 24» сообщил, что печальные событие произошли в поселке Раздольное на севере полуострова.

ТГ-канал Baza написал, что погибшая девочка-подросток шла вместе с подружкой встречать рассвет и получила множественные ранения от взрыва беспилотника, из-за чего погибла.

Напомним, позавчера, 18 июля, на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ, пострадавших нет.

В субботу, 15 июля, массовая атака беспилотников была совершена на Севастополь. В результате незначительно пострадало здание гостиницы «Атлантика».

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба главы республики Крым