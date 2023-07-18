В Крыму ночью сбили 28 беспилотников

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ, пострадавших нет.

«Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет.

Благодарю наших военнослужащих за службу! Отработали четко и слаженно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Аксенов своих соцсетях.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о том, что в субботу, 15 июля, осколки сбитых дронов упали на гостиницу «Атлантика».