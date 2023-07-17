Развожаев рассказал о падении осколков дрона на гостиницу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о том, что в субботу, 15 июля, осколки сбитых дронов упали на гостиницу «Атлантика».

Глава города отметил, что информация об этом прошла только по внутренним каналам различных служб, а горожанам никто не рассказал о последствиях. По словам губернатора, подобное решение побудило некоторых авторов ТГ-каналов распространять «противоречивую информацию».

Развожаев отметил, что никаких повреждений здание не получило и поручил рассказывать о всех подобных случаях, чтобы не давать поводов для спекуляций.

«Нам важно, чтобы любая детализированная информация обобщалась, и мы о ней сообщали севастопольцам. Потому что отсутствие информации ведет к многочисленным попыткам подать это, как какие-то значимые вещи», — подчеркнул он.

Напомним, 16 июля, как сообщали городские власти, в районе 6 утра над морем был сбит беспилотник и еще 5 подавлены силами РЭБ. Также были уничтожены 2 надводных беспилотника.