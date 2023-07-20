В Севастополе на два года могут посадить мужчину, забравшего забытые деньги

Полиция Севастополя задержала 43-летнего мужчину, который забрал из купюроприемника банкомата и потратил чужие забытые 5 тыс. рублей. Ему грозит до двух лет лишения свободы по статье «Кража».

Следствие установило, что 33-летний севастополец во время манипуляций с банкоматом не проконтролировал завершение транзакции и оставил 5 тыс. рублей в купюроприёмнике.

Его невнимательностью воспользовался следующий клиент, который достал оставленные банкноты из купюроприёмника и скрылся. Потерпевший, узнав, что его деньги похищены, сразу же обратился в полицию.

Напомним, чиновниц и нотариуса за мошенничество в особо крупном размере, в том числе продажу 51 участка в урочище Ласпи осудили на условные сроки.