Украинские силы планируют крупную операцию по высадке от 3 до 4 тысяч боевиков у побережья Херсонской области. Об этом сообщает Mash со ссылкой на российских бойцов.

По их словам, в районе Тендровской и Кинбурнской кос наблюдается высокая активность вражеских дронов. Небо буквально усеяно БПЛА. Центр управления FPV-дронами, как утверждается, находится в Очакове — там украинские специалисты используют окрестности как полигон, круглосуточно проверяя обстановку.

Ночью особенно заметна активность дронов-камикадзе и средств радиоэлектронной борьбы. Последние, по данным источника, размещены вдоль берега напротив Кинбурнской косы и на острове Первомайский.

Российские операторы беспилотников уже начали «зачистку» направления от вражеской техники. Ожидается, что в течение ближайших двух-трех месяцев при поддержке авиации удастся стабилизировать обстановку.

Бойцы также отмечают схожесть с предыдущей неудачной попыткой украинского наступления на Крынки, которая закончилась тяжелыми потерями для ВСУ.

Недавно, по данным местных властей, украинская сторона предприняла новую попытку десанта в районе Тендровской косы — четыре катера были замечены у берега, но после огневого контакта отступили в сторону Одессы.

Напомним, в ночь на 24 июля Севастополь вновь оказался в эпицентре воздушной атаки — украинские формирования провели масштабный налёт с использованием модернизированных беспилотников Ан-196 «Лютый». По данным экс-сотрудника пресс-службы Минобороны РФ Михаила Звинчука, опубликованным в Telegram-канале «Рыбарь», удары были частью скоординированной атаки по Крыму и югу России.

Дмитрий Островский

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