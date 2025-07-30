В Севастополе суд отменил незаконную премию на 3,4 миллиона в дирекции капстроительства

Севастопольский суд признал незаконной выплату премии директору «Единой дирекции капитального строительства» (ЕДКС) на сумму более 3,4 миллиона рублей. Приказ о начислении подписал заместитель руководителя, не имевший таких полномочий, а сама премия была выдана без оценки эффективности работы.
Теперь деньги должны вернуть в бюджет.
Как пишет Mash на волне, при прежнем директоре ЕДКС Сергее Бабкине, который сейчас отбывает условный срок за превышение полномочий, в учреждении могли распределить на премии до 24 миллионов рублей. Больше всего получили, по данным источника, руководство и бухгалтерия. В это же время у сотрудников была задолженность по зарплате.
Прокуратура пыталась вернуть все деньги через суд, но пока удалось добиться возврата лишь части суммы.
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Дмитрий Островский