Где покупать школьные товары в Севастополе: сравнили цены и выбрали лучшие варианты

До 1 сентября осталось чуть больше месяца, и семьи с детьми начали активную охоту за школьными товарами. Мы сравнили цены на канцтовары в Севастополе и на популярных маркетплейсах — Wildberries, Ozon, КанцЛайн, Канцпарк и Игрушкино. Разница по отдельным позициям — почти вдвое.

Самый дешёвый вариант базового набора (ручки, тетради, карандаши, пенал, дневник и т. д.) предлагает магазин «Игрушкино» — около 4058 рублей. Но в нём нет портфелей и бумаги формата А3. С учётом этих позиций самым выгодным оказался «КанцЛайн» — полный комплект обойдется примерно в 6779 рублей. Дороже всего — на Wildberries: 8934 рубля.

Где покупать что:

Ручки и карандаши — в Канцпарке: дешевле всех, от 73 до 118 рублей.

Цветные карандаши и тетради — в КанцЛайне.

Пеналы — в КанцЛайне или «Игрушкино».

Линейки — в Канцпарке: 14 рублей за штуку.

Альбомы и гуашь — в «Игрушкино».

Фломастеры — на Wildberries или Ozon.

Обложки — тетрадные в «Игрушкино», для учебников — в Канцпарке.

Портфель — в КанцЛайне: от 1950 рублей.

Самая большая разница — в бумаге и рюкзаках: цена на бумагу А3 отличается почти вдвое, а на портфели — больше, чем на тысячу рублей. Экономия при правильном выборе может составить до 4800 рублей.

Если покупать все в одном месте — переплатите. Лучше комбинировать: базу — в КанцЛайне, краски и мелочи — в «Игрушкино», бумагу — в Канцпарке. Полчаса сравнения — и деньги остаются в семье.

Напомним, в Севастополе наблюдается настоящий всплеск интереса к колледжам и техникумам. На самые популярные направления — «информационные технологии» и «дизайн» — конкурс достиг 8 человек на место. Почти такой же ажиотаж вокруг архитектуры, туризма, автомобильного сервиса, геодезии, а также сетевого и системного администрирования — до 6 человек на место. Приемная кампания стартовала 20 июня.

Дмитрий Островский

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