Все школы Севастополя уйдут на каникулы 29 декабря

Оснований для переноса нет

В Севастополе нет оснований отправлять детей на зимние каникулы раньше срока. Об этом сегодня, 16 декабря, заявил журналистам вице-губернатор Игорь Михеев.

Он опроверг слухи о том, что ряд учебных заведений планируют начала каникул на 25 декабря. Михеев подчеркнул, что сейчас коронавирусная ситуация в городе способствует, чтобы школьники полностью доучились вторую четверть.

«На сегодня иных мнений нет, это к вопросу, что кто-то с 18 закрывается, кто-то с 25 — нет. Еще раз оглашаю, у нас есть один определенный день», — заявил вице-губернатор.

И продлятся каникулы до 10 января, если не поступит иных распоряжений от главного санитарного врача города.

Напомним осенние школьные каникулы из-за критической ситуации с распространением коронавируса были увеличены практически на две недели.

Ольга Сурикова