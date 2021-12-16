Детские утренники в садиках Севастополя пройдут без родителей

Но можно организовать он-лайн трансляцию

В Севастополе в очередной раз родителей не допустят на новогодние утренники в детских садах. Запрет в этом году больше связан с обострением сезонных заболеваний, заявила сегодня, 16 декабря, журналистам директор департамента образования и науки города Елена Богомолова.

Отвечая на вопрос журналистов о допуске родителей на детские мероприятия, вице-губернатор Игорь Михеев подчеркнул, что Роспотребнадзор запрет не снимал.

«Мы находимся в рамках ограничений, которые есть. По рекомендации Роспотребнадзора, мы вынуждены еще потерпеть и ограничить доступ родителей на утренники в детские сады.

Кроме ковида, есть еще опасность сезонного гриппа», — пояснил он.

При этом Богомолова заявила, что присутствие оператора на детском утренники не запрещается. Но он должен иметь сертификат о вакцинации от коронавируса.

Напомним, в Севастополе школьные каникулы начнутся без смещения графика, 29 декабря.

Ольга Сурикова