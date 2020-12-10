Школьники Севастополя уйдут на каникулы на неделю раньше

Раньше пройдут и школьные утренники

В Севастополе школьники уйдут на зимние каникулы на неделю раньше. Такое решение сегодня было принято на оперативном штабе по предупреждению коронавируса.

Причиной было названо увеличение каждую неделю закрытых на карантин классов.

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«Среднее профессиональное образование работает в штатном режиме, садики – в штатном режиме. Школы и учреждения дополнительного образования – на неделю раньше отпускаем на каникулы. Аттестацию (учеников) закончить успеваем», – заявил губернатор Михаил Развожаев, пишет «Новый Севастополь».

Школьные каникулы продлятся с 21 декабря по 10 января для учеников средних школ и учреждений дополнительного образования, включая спортивные секции. Аттестация будет проведена до 18 декабря.

При этом утренники в начальной школе также должны пройти до начала каникул – до 19 декабря включительно.

По словам вице-губернатора Игоря Михеева, отмечает издание, вторую неделю в городе растёт количество школьных классов, которые закрываются на карантин в связи с превышением порога заболеваемости учеников – 20% от их количества.