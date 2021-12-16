Время театрального волшебства (Новогодняя афиша СевТЮЗ)

Новогодние каникулы – самое прекрасное время, чтобы провести его вместе с детьми и лучше всего это сделать в театре.

СевТЮЗ приготовил много прекрасных спектаклей для юных зрителей. Притом постановки рассчитаны на любой возраст.

Есть для самых маленьких – «Рождество», «Умка ищет Новый год», для младшеклассников – «Как Иванушка за Дедом Морозом летал» и «День рождения снегурочки», а есть и для совсем взрослых – «Ночь перед Рождеством».

Одно понятно: каким бы ни был возраст вашего ребенка, все спектакли СевТЮЗ заставят поверить в новогоднее чудо даже скептичных родителей. Ведь когда верить в чудеса, как не в эти дни, и где еще искать волшебства, как не в театре.

Билеты можно приобрести в кассе театра по адресу просп. Гагарина, 16 с 10:00 до 19:00 либо онлайн https://sevtyuz.ru/

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба СевТЮЗ