В Гагаринском районе открывается новая женская консультация

На Юмашева закроют на ремонт

В Севастополе на улице Правды, 6, завершен капитальный ремонт помещений под женскую консультацию городской больницы №1 им. Н. И. Пирогова. Цена контракта составила 71,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства города.

Директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов рассказал, что здание также будет оборудовано малой операционной, дневным стационаром, кабинетами акушеров-гинекологов.

«В ближайшее время планируем оснастить ее медицинским оборудованием и переместить врачей из медучреждения на улице Адмирала Юмашева для оказания услуг в данном здании. А консультация на Юмашева в 2022 году будет также закрыта на капремонт», — отметил руководитель ведомства.

В ходе капремонта специалисты на объекте отремонтировали кровлю, выполнили реконструкцию электрических сетей, а также сетей водоснабжения и водоотведения, заменили окна, выполнили теплоизоляционный фасад «мокрого» типа и завершили капитальный ремонт отделочных покрытий стен, полов и потолков.

Замдиректора по строительству компании-подрядчика Сергей Лаздин добавил, что здание старое —1986 года, и находилось в плохом состоянии, пришлось усиливать фундамент, а также полностью менять все инженерные сети.

Ранее здесь находился медицинский информационно-аналитический центр.

Ольга Сурикова