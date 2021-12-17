Погода в Севастополе на выходные

Температура начнет опускаться до -1.

В Севастополе сегодня, 17 декабря, облачно с прояснениями.

Ночью, днем дождь.

Ветер северный 6-11 м/с, днем 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью и днем +4…+6°.

В субботу, 18 декабря, переменная облачность, дождь наконец-то прекратиться.

Ветер будет северный 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +4…+6°.

В воскресенье, 19 декабря, осадков не ожидается.

Ветер северный, днем западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью -1…+1°, днем +4…+6°.

В Крыму при этом ожидаются сложные погодные условия: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки (30-40 мм), сильное отложение мокрого снега; усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, ночью 18 декабря порывы до 25 м/с.