Погода в Севастополе на выходные

Температура начнет опускаться до -1.
В Севастополе сегодня, 17 декабря, облачно с прояснениями.
Ночью, днем дождь.
Ветер северный 6-11 м/с, днем 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью и днем +4…+6°.
В субботу, 18 декабря, переменная облачность, дождь наконец-то прекратиться.
Ветер будет северный 8-13 м/с.
Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +4…+6°.
В воскресенье, 19 декабря, осадков не ожидается.
Ветер северный, днем западный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью -1…+1°, днем +4…+6°.
В Крыму при этом ожидаются сложные погодные условия: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки (30-40 мм), сильное отложение мокрого снега; усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, ночью 18 декабря порывы до 25 м/с.