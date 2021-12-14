В СевТЮЗ создадут атмосферу рождественской мистерии

Уже 24 декабря юные севастопольцы и их родители получат уникальную возможность окунуться в настоящую рождественскую мистерию.

И все это благодаря артистам Театра юного зрителя и режиссеру Ольге Ясинской.

«Классическое кукольное представление, которое посвящено самому главному чуду – рождению Иисуса Христа. Спектакль «Рождество» в жанре вертепа станет финальной премьерой уходящего года. Канонический библейский сюжет о Марии и Иосифе, о злобном царе Ироде и трогательной Рахиль будут разворачиваться перед зрителями в нескольких вариантах: от старинной формы вертепа с двухэтажным ящиком до авторских решений в разных стилях и жанрах. Шутя и исповедуясь одновременно, актеры расскажут курьезные и трогательные, ироничные и проникновенные истории», — рассказали «Севкору» в пресс-службе СевТЮЗ.

По словам создателей спектакля, повествование спектакля сопровождается рождественскими песнями – кантами, вокально-инструментальными произведениями для солистов и хора, которые помогут погрузиться в атмосферу Рождества.

«Постановка для семейного просмотра «Рождество» предлагает зрителям забыть о повседневной суете, «о давке и слякоти в продовольственном» и перенестись на час в самый светлый и таинственный праздник года», — уверены в ТЮЗе

Ясинская уже обращалась к теме христианского рождения и воскрешения в постановке пушкинской «Сказки о мертвой царевне». В результате получилось ярко, образно и вместе с тем заставило задуматься об извечной борьбе Тьмы со Светом не только детей, но и взрослых.

Спектакль «Рождество» можно будет увидеть на сцене Театра юного зрителя 24, 25, 26 декабря, а также 7 января. Не упустите шанс окунуться в рождественскую атмосферу.

Билеты можно приобрести в кассе театра по адресу просп. Гагарина, 16 с 10:00 до 19:00 либо онлайн https://sevtyuz.ru/playbill/plays/show/rozhdestvo/

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба СевТЮЗ