Время ожидания на паром на Керченской переправе для грузовиков составляет 3-4 дня

Власти Крыма прогнозируют, что Керченская паромная переправа проработает еще минимум 1,5 месяца, к этому времени ожидается завершение ремонта Крымского моста. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на данный момент задействованы 4 парома, еще два судна вместимостью 25 большегрузных автомобилей приступят к работе в ближайшие дни.

По его словам, это даст дополнительную возможность перевозить через Керченский пролив до 200 большегрузных автомобилей в сутки.

«Исходя из текущей динамики, предварительное время ожидания на паром составляет порядка 3-4 дней. Также существует ряд ограничений на вид груза, который может быть перевезен паромом», — говорится в Telegram-канале главы республики.

Аксенов уточнил, что сейчас на паромной переправе около 900 фур находятся в очереди.

«Как только грузовое сообщение федеральное правительство примет решение по Крымскому мосту возобновить, сразу у нас ситуация разрядится. Пока мы работаем в режиме того, что паромная переправа будет до полутора месяцев работать», – заявил он.

Также Аксенов добавил, что работает и альтернативный сухопутный маршрут через новые субъекты РФ в Ростовскую область. В этом направлении выдвинулась уже третья колонна грузовиков в сопровождении ГИБДД Крыма.

Напомним, 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту. Сдетонировавшее устройство находилось внутри грузовика, перевозившего, предположительно, удобрения.

Ольга Сурикова