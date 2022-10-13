В Севастополе через портал «Госуслуги» в добровольцы записались уже более 230 человек

В Севастополе за 10 дней через портал «Госуслуги. Решаем вместе» заявки подали уже 232 севастопольца-добровольца, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram.

«Также наши мужчины самостоятельно приходят в военкоматы. Вчера 11 из них уже отправились служить», — добавил глава города.

Развожаев подчеркнул, что гордится севастопольскими добровольцами.

«Севастопольцы в очередной раз показывают свою суть: защищать свою Родину, свои семьи, русский язык — наши ценности», — заключил он.

Напомним, на портале «Госуслуги» появилась форма для подачи жалоб на решения призывных комиссий в рамках частичной мобилизации, а также подать заявку в добровольцы.

Ольга Сурикова