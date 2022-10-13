В Севастополе простились с двумя разведчиками, погибшими в Херсоне

В Севастополе 12 октября похоронили двух воинов-разведчиков: Руслана Алексеевича Падурарема и Фаниса Лидаровича Малыбаева.

Руслан Алексеевич родился в Севастополе. В этом году окончил Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова. Участвовал в военной операции

в Сирийской Арабской Республике.

Фанис Лидарович родился в поселке Гранитный Кизильского района, Челябинской области. Также как и Руслан участвовал в военной операции в Сирийской Арабской Республике, был награжден медалью Жукова.

«Руслан и Фанис были не просто сослуживцами, они были настоящими друзьями. Поддерживали друг друга всегда.

Оба наших парня погибли вместе в Херсоне, при выполнении

специальных задач командования. Будем помнить наших героев!», — написал в своем Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ольга Сурикова