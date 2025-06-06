Возле культурного центра «Бухта Казачья» Развожаев пообещал скейт-парк

Но денег на него пока нет

На прямой эфир с губернатором Севастополя на телеканале «СТВ» дозвонился юный горожанин Никита и попросил построить возле нового многофункционального культурного центра «Бухта Казачья» скейт-парк.

Михаил Развожаев сразу отметил, что когда приезжал на открытие центра «Бухта Казачья» понял, что скейт-парка здесь не хватает.

«Такое количество мальчишек на различных видах колесного транспорта я давно не видел в одном месте. Я понимаю, что если скейт-парка там не будет, то все бордюры, сцена летняя, все это будет освоено под «скейт-парк», поэтому надо над этим подумать, — рассказал глава города, но при этом добавил, что средств на это сейчас нет.

По его словам, изыскать средства нужно и на благоустройство окружающей территорию, установку дополнительных архитектурных форм, тренажеров, пляжной зоны дальше.

«Оно точно может быть воплощено. Ну, просто по срокам пока не могу сказать, когда. Но мы будем это планировать, обязательно сделаем», —пообещал Развожаев.

Напомним, в Севастополе уже был ликвидирован уже небезопасный для детей скейт-парк в Динопарке, а затем закрыли и в Артбухте.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai