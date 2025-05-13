В детские студии центра «Бухта Казачья» подали 830 заявок

На базе Центра запускается 20 секций самого разного творческого направления — живопись, танцы (эстрадные и народные),театральное направление, судомоделирование и другие.
В студиях могут обучаться дети от 4 до 18 лет. Выделено 800 бюджетных мест.
Заявочная кампания будет идти всю эту неделю с 9:00 до 18:00 в центре на ул.Казачья,47. Затем родители будут выбирать секции, исходя из расписания. Впереди ребят ждет прослушивание. Занятия начнутся в конце мая.
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Анна Левина