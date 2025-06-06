МЧС запретит приводить животных на пляж

Россиянам запретят приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей. Соответствующая норма содержится в проекте приказа МЧС России, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Посетителям пляжей запрещается: приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей», — говорится в тексте документа.

Также запрещается заплывать за буйки, плавать на предметах, не предназначенных для этого, например, на лежаках и бревнах, играть в спортивные игры вне отведенных для этого мест, купаться в состоянии опьянения и оставлять детей без присмотра.

При этом приказ не предусматривает ответственность за нарушение этих требований.

Планируется, что он вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 2031-го.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai