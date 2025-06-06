В прямой эфир с губернатором Севастополя на телеканале «СТВ» дозвонилась пожилая жительница Севастополя и сначала поблагодарила Михаила Развожаева за недавний запрет спектаклей театра Вахтангова, а потом попросила запретить продажу в городе торта «Киевский».

Для женщины, по ее словам, стало недавно открытием, что завод «Царь Хлеб» выпускает три вида украинских тортов: «Шляхитный», «Крещатик» и «Киевский», в то время, как «Украина бомбит приграничные регионы». До этого она уже жаловалась на кулинаров в различные инстанции и предупредила их: «Я буду звонить в ФСБ».

На ее жалобу глава города ответил, что проблема не в народе Украины, а в политическом режиме там и необходимости проводить денацификацию. Поэтому он призвал не впадать в крайности и быть мудрее.

«Всегда говорили, мы никогда не были не против народа Украины, ни культуры: у нас есть и памятник Тарасу Шевченко, Леси Украинке, очень многие используют украинскую кухню в ресторанах и т.д. Нельзя впадать в такие крайности, мы наоборот всегда говорили об единстве, дружбе наших народностей и культур», —отметил Развожаев.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai