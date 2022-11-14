Восьмой участок Тавриды готов на 88%

Сегодня, 14 ноября, на аппаратном совещании директор дептранса Павел Иено сообщил, что восьмой участок трассы «Таврида» готов на 88%

«Осталось выполнить работы по путепроводу в сторону Севастополя и Симферополя. Пока двигаемся по одной полосе. Это связанно с синхронизацией работ по перемычке между Инкерманом и Ялтинской развязкой», — сообщил Иено.

Завершены все земляные работы, обустройство водоотведения. В высокой степени готовности путепровод на улице Нефтяной и мост через речку Черную и развязка на ялтинском кольце. Завершается устройство съездов и примыканий.

Напомним, до мая 2023 планируется полностью запустить движение на участке этой транспортной развязки.

Напомним, в декабре 2020 года Ростехнадзор выдал заключение о соответствии седьмого участка трассы «Таврида» всем необходимым требованиям.