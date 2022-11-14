Ремонт улицы Суворова обещают завершить до конца ноября, но с исключениями

Близится к завершению капитальный ремонт улицы Суворова. Об этом 14 ноября в ходе аппаратного совещания сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

«Завершается укладка булыжной мостовой, работы по объекту будут завершены до ноября текущего года. За исключением участка от улицы Воронина до улицы Марата, по которому ведутся судебные разбирательства с предыдущим подрядчиком», — отметил Иено.

Он добавил, что переложить брусчатку на участке от Воронина до Марата до решения суда и судебной экспертизы нельзя.

Капитальный ремонт улицы Суворова начался в январе 2021 года, с тех пор там несколько раз перекладывали брусчатку, меняли подрядчика.

Ольга Сурикова

Фото: nts-tv.com

