В Севастополе полураздетый мужчина с топором пытался остановить снос дерева

В Севастополе во время работ по сносу аварийного дерева на улице Нефедова произошел инцидент с участием местных жителей. Мужчина бросился с тором на работников «Парки и Скверы».

В своем Telegram-канале глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов рассказал, что сотрудники ГБУ «Парки и Скверы» прибыли на вышеупомянутую улицу и по всем правилам огородили место проведения работ. Одной женщине это не понравилось, и она решила все равно там пройти, но «ввиду своего состояния поскользнулась» и позвала на помощь супруга.

Муж вышел разбираться с тором. Горлов уточнил, что прибывшая полиция арестовала агрессивных супругов.

Ольга Сурикова