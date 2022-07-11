На Ялтинской развязке открыли для проезда в Севастополь тоннель

В Севастополе открыли движение по путепроводу, который в рамках строительства 8 участка трассы «Таврида» должен заменить кольцевую развязку по направлению в Ялту.

«На сегодняшний день выполнены работы по устройству подпорных стен, путепровода, подъездных дорог и дополнительных съездов, которые обеспечивают подъезд к объекту на момент строительства», — рассказал Николай Максимов, заместитель директора департамента транспорта Севастополя.

При этом дорожники перекрыли до 1 сентября движение от развязки к Сапун-горе. Это сделано для проведения работ по устройству сетей и дополнительных съездов к развязке. В настоящее время строительная готовность развязки составляет 53%. В целом готовность 8-го этапа трассы «Таврида» — 77%.

Нужно отметить, что движения по тоннелю временное. После возведения подъездов со стороны Сапун-горы движение по нему снова перекроют для окончания всех видов дорожных работ.

Открыть дорогу от Сапун-горы к Ялтинской развязке планируют к 1 сентября 2022. А до мая 2023 планируется полностью запустить движение на участке этой транспортной развязки.

Напомним, в декабре 2020 года Ростехнадзор выдал заключение о соответствии седьмого участка трассы «Таврида» всем необходимым требованиям.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Дмитрий Островский