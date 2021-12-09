Вопрос о переносе зимних каникул в Севастополе не стоит

Слухи, распространяемые в школьных чатах, в учительской и школьной среде Севастополя абсолютно ложные. Вопрос переноса школьных каникул с 29 декабря на 18 или 20 даже не стоит.

Об этом «Севкору» сообщили в управлении информационной политики правительства Севастополя.

«На сегодняшний день вопрос о переносе школьных каникул не рассматривался», — сказали там.

Напомним осенние школьные каникулы из-за критической ситуации с распространением коронавируса были увеличены практически на две недели.

На сегодняшний день динамику с ростом заболеваемости коронавирусом в городе, равно как и уровень вакцинации, можно охарактеризовать как положительную.

Дарья Тимофеева

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