В Севастополе коронавирусом заболели 170 человек в сутки

Оперативная сводка

В Севастополе по состоянию на 9 декабря зарегистрированы 170 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

266 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 9 человек в возрасте от 64 до 87 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 50 491 человек.

В настоящий момент выздоровели 46 239 человек, 1 754 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19.

Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 8 декабря сделали прививку от коронавируса 255 486 человек. Второй этап вакцинации прошли 232 025 жителей региона. Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля.

По состоянию на 9 декабря поступило более 336 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.