Волонтёра из Анапы оштрафовали за пост о «мазуте» на пляжах Алушты

В Алуште суд оштрафовал анапского волонтёра Юрия Озаровского на 15 тысяч рублей за распространение недостоверной информации. Поводом стал его пост в соцсетях о якобы обнаружении мазутных пятен на камнях одного из пляжей города.

Озаровский рассказал Mash на Волне, что приехал в Крым на отдых вместе с девушкой. Во время прогулки по пляжу он заметил камни с запахом нефтепродуктов и сообщил об этом в интернете. После возвращения в Анапу волонтёру позвонили из полиции: поступила жалоба от замглавы администрации Алушты. Озаровского доставили обратно в Крым для разбирательств.

Пост, ставший причиной разбирательства, Озаровский впоследствии удалил. Несмотря на это, в отношении него составили административный протокол. Как пояснила глава администрации Алушты Галина Огнёва Mash на волне, пятна на камнях оказались кровельной мастикой, использованной при ремонте спасательного поста на пляже, а не нефтепродуктами.

Читайте также: Учёные начали оценку последствий разлива мазута в Чёрном море. Первая экспедиция прошла у берегов Крыма

Напомним, в середине апреля в волонтерских чатах Севастополя появлялись сообщения о новых выбросах мазута на пляжах Гагаринского района, а также неубранных мертвых птицах в Камышовой бухте.

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города